Росія тримає у Чорному морі п’ять бойових кораблів

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у facebook.

"Станом на 2 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 6 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Чорного моря – 0 суден, з них 0 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.