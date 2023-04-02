Росія тримає у Чорному морі п’ять бойових кораблів, два з них - носії "калібрів"
Станом на ранок 2 квітня, Росія тримає у Чорному морі п’ять бойових кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр"
Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у facebook.
"Станом на 2 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 6 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Чорного моря – 0 суден, з них 0 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що 28 березня в Чорному морі було 7 кораблів, серед них один носій крилатих ракет "Калібр".
- У Чорному морі станом на 29 березня на бойовому чергуванні перебували чотири ворожі кораблі, серед них один носій "калібрів", загальний залп – 4 ракети.
- 31 березня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк констатувала, що вибухи на залізничних шляхах у Джанкої обмежили кількість "калібрів" у Чорному морі.
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