РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі, але там досі є носій "калібрів"

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один російський корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії, загальний залп складає до 20 ракет.