РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі, але там досі є носій "калібрів"
У Чорному морі станом на 29 березня на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, серед них один носій "калібрів", загальний залп – 4 ракети
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі перебуває один російський корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії, загальний залп складає до 20 ракет.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що 28 березня в Чорному морі було 7 кораблів, серед них один носій крилатих ракет "Калібр".
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