Про це вона повідомила під час телемарафону.

Речниця зазначила, що це пов'язано насамперед з вибухами на залізничних шляхах у Джанкої, якими РФ перекидала в Крим ці ракети. За словами Гуменюк, ремонтні роботи тривають досі.

"Залізничне сполучення, яке дозволяло б їм перекидати важку техніку, ще не відновлено", - сказала Гуменюк.

Вона зокрема додала, що поки у російських ракетоносіїв у Чорному морі обмежений запас ракет.

"Так, ми це констатуємо навіть виходячи з того, що коли вщух шторм, кількість корабельного складу збільшилась. Зараз у Чорному морі перебуває 10 одиниць, але ракетоносій один - той самий підводний. Тобто, деякі запаси "калібрів" все ж таки є".

Відомо також, що йдеться про чотири ракети типу "калібр", готових до застосування.

"Після вщухання погоди ракетоносії можуть повернутися, але чи будуть вони спорядженні - ми за цим будемо ретельно стежити", - зазначила вона.

Окрім цього, Гуменюк також зауважила, що росіяни намагались перекидати ракети в Крим транспортною авіацією, але наскільки це відбулось і чи дістались вони самих бухт - поки що інформації немає.