Вибухи на залізничних шляхах у Джанкої обмежили кількість "калібрів" у Чорному морі, - Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк констатувала, що деякі запаси "калібрів" у росіян в Чорному морі все ж таки є
Про це вона повідомила під час телемарафону.
Речниця зазначила, що це пов'язано насамперед з вибухами на залізничних шляхах у Джанкої, якими РФ перекидала в Крим ці ракети. За словами Гуменюк, ремонтні роботи тривають досі.
"Залізничне сполучення, яке дозволяло б їм перекидати важку техніку, ще не відновлено", - сказала Гуменюк.
Вона зокрема додала, що поки у російських ракетоносіїв у Чорному морі обмежений запас ракет.
"Так, ми це констатуємо навіть виходячи з того, що коли вщух шторм, кількість корабельного складу збільшилась. Зараз у Чорному морі перебуває 10 одиниць, але ракетоносій один - той самий підводний. Тобто, деякі запаси "калібрів" все ж таки є".
Відомо також, що йдеться про чотири ракети типу "калібр", готових до застосування.
"Після вщухання погоди ракетоносії можуть повернутися, але чи будуть вони спорядженні - ми за цим будемо ретельно стежити", - зазначила вона.
Окрім цього, Гуменюк також зауважила, що росіяни намагались перекидати ракети в Крим транспортною авіацією, але наскільки це відбулось і чи дістались вони самих бухт - поки що інформації немає.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що 28 березня в Чорному морі було 7 кораблів, серед них один носій крилатих ракет "Калібр".
- У Чорному морі станом на 29 березня на бойовому чергуванні перебували чотири ворожі кораблі, серед них один носій "калібрів", загальний залп – 4 ракети.
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