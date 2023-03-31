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Вибухи на залізничних шляхах у Джанкої обмежили кількість "калібрів" у Чорному морі, - Гуменюк

31 березня, 2023 п'ятниця
09:41
війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк констатувала, що деякі запаси "калібрів" у росіян в Чорному морі все ж таки є

Про це вона повідомила під час телемарафону.

Речниця зазначила, що це пов'язано насамперед з вибухами на залізничних шляхах у Джанкої, якими РФ перекидала в Крим ці ракети. За словами Гуменюк, ремонтні роботи тривають досі.

"Залізничне сполучення, яке дозволяло б їм перекидати важку техніку, ще не відновлено", - сказала Гуменюк. 

Вона зокрема додала, що поки у російських ракетоносіїв у Чорному морі обмежений запас ракет.

"Так, ми це констатуємо навіть виходячи з того, що коли вщух шторм, кількість корабельного складу збільшилась. Зараз у Чорному морі перебуває 10 одиниць, але ракетоносій один - той самий підводний. Тобто, деякі запаси "калібрів" все ж таки є".

Відомо також, що йдеться про чотири ракети типу "калібр", готових до застосування. 

"Після вщухання погоди ракетоносії можуть повернутися, але чи будуть вони спорядженні - ми за цим будемо ретельно стежити", - зазначила вона.

Окрім цього, Гуменюк також зауважила, що росіяни намагались перекидати ракети в Крим транспортною авіацією, але наскільки це відбулось і чи дістались вони самих бухт - поки що інформації немає.

  • Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що 28 березня в Чорному морі було 7 кораблів, серед них один носій крилатих ракет "Калібр".
  • У Чорному морі станом на 29 березня на бойовому чергуванні перебували чотири ворожі кораблі, серед них один носій "калібрів", загальний залп – 4 ракети.
Крим
зброя
Військові новини
крилата ракета
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