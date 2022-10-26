Росія тримає в Чорному, Азовському та Середземному морях до 20-ти кораблів та катерів

Про це повідомляють у пресслужбі командування ВМС ЗСУ

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 20 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні також три кораблі та катери. У Середземному морі розташовані 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Окрім того, як повідомляють у Військово-морських Силах ЗСУ, за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили чимало суден.

"До Азовського моря – 41 судно, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 28 суден, з них 6 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор", – зазначено в повідомленні.

Українські морпіхи додають, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Як ми писали раніше, Зеленський повідомляв, що РФ блокує роботу "зернового коридору", свідомо розпалюючи продовольчу кризу

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