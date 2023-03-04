Росія тримає в Чорному морі 3 ракетоносії, можливий залп "калібрів" - 16 ракет
Станом на ранок 4 березня російська армія утримує в акваторії Чорного моря 16 кораблів, 3 з них - носії "калібрів", і їхній загальний залп може скласти 16 ракет
Про це поінформували в Міноборони.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні - 16 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп 16 ракет;в Азовському морі - 1 ворожий корабель", - повідомили в пресслужбі.
Зазначається, що в Середземному морі перебуває 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
- Нагадаємо, 28 лютого Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" зауважила, що враховуючи терміни з попередньої атаки та активність ворожої авіації, безпілотників та шахедів – це все може свідчити про підготовку до нової масованої атаки ворога.
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