Росія тримає в Чорному морі 3 ракетоносії, можливий залп "калібрів" - 16 ракет

Про це поінформували в Міноборони.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні - 16 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп 16 ракет;в Азовському морі - 1 ворожий корабель", - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що в Середземному морі перебуває 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.