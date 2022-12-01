Росія у змозі виготовляти 100-120 крилатих ракет на місяць, - авіаційний експерт Долінце
Авіаційний експерт і менеджер авіаційного сектору Богдан Долінце зауважив, що факторів, які впливають на можливість російської атаки на українські міста багато
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"По-перше - це прийняття рішення російським керівництвом, і після цього відбувається планування щодо атаки. Декілька днів у росіян займає розробка планів та маршрутів для тих ракет, які у них є. Певний час у них забирає постачання ракет та засобів ураження на кораблі, підводні човни, аеродроми", - пояснив Долінце.
За словами експерта, росіяни продовжують виготовляти ракети типу Х.
"За вісім місяців війни росіяни виготовили більше, ніж півтисячі таких ракет. Але ми розуміємо, що швидкість виробництва не є високою. Кількість ракет, які вони здатні виготовляти, десь 100-120 крилатих ракет на місяць. І мова може йти про кілька ударів по Україні щомісяця", - зазначив Долінце.
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