Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"По-перше - це прийняття рішення російським керівництвом, і після цього відбувається планування щодо атаки. Декілька днів у росіян займає розробка планів та маршрутів для тих ракет, які у них є. Певний час у них забирає постачання ракет та засобів ураження на кораблі, підводні човни, аеродроми", - пояснив Долінце.

За словами експерта, росіяни продовжують виготовляти ракети типу Х.

"За вісім місяців війни росіяни виготовили більше, ніж півтисячі таких ракет. Але ми розуміємо, що швидкість виробництва не є високою. Кількість ракет, які вони здатні виготовляти, десь 100-120 крилатих ракет на місяць. І мова може йти про кілька ударів по Україні щомісяця", - зазначив Долінце.

Сполучені Штати констатують високу ймовірність того, що Росія продовжуватиме завдавати ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі у ближчій перспективі, однак динаміка боїв на фронті в Україні послабиться впродовж зимових місяців

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслив, що Росія вже почала атакувати українців і в інформаційному просторі

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