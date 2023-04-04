Росія утримує в Чорному морі три ракетоносії, на них може бути до 20 "калібрів"
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп може сягати до 20 ракет
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному – до 7 ворожих кораблів, із них 3 ракетоносії, загальний залп складає до 20 ракет.
Водночас спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив про перебування в Чорному морі 11 ворожих кораблів.
Раніше пресслужба ОК "Південь" повідомляла про перебування в Чорному морі двох ракетоносіїв.
"У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні 1 надводний і 1 підводний ракетоносій, сумарний залп "калібрів" може сягати 12", - ідеться в повідомленні.
У командуванні зазначили, що загроза ракетного удару залишається високою.
- 3 квітня у Чорному морі перебувало дев'ять російських кораблів, серед них три ракетоносії. Загальний залп складав до 16 крилатих ракету типу "Калібр".
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