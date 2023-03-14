Росія утримує в Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"
Станом на ранок 14 березня Росія утримує в Чорному морі один ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
Так, у Чорному морі нині перебуває 8 кораблів, із яких один – ракетоносій. Також один ворожий корабель перебуває на бойовому чергуванні в Азовському морі.
У Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, із них три – носії "калібрів", загальний залп складає 20 ракет.
- 13 березня у Чорному морі чергували три ворожі ракетоносії, з яких один підводний і два – надводні.
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