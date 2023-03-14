Росія утримує в Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Так, у Чорному морі нині перебуває 8 кораблів, із яких один – ракетоносій. Також один ворожий корабель перебуває на бойовому чергуванні в Азовському морі.

У Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, із них три – носії "калібрів", загальний залп складає 20 ракет.