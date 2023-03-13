РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі і продовжує утримувати ракетоносії в пунктах базування
Станом на 13 березня у Чорному морі перебувають чотири ворожі кораблі, а в Азовському – один. При цьому ракетоносії продовжують перебувати в пунктах базування
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
У Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, із них три – носіїв "калібрів", загальний залп складає 20 ракет.
- Раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомляла про те, що, попри шторм, щонайменше один надводний ракетоносій споряджений вісьмома ракетами й готовий до виведення з пункту базування.
- 12 березня в Чорному морі було 5 ворожих кораблів.
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