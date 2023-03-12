Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у telegram.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять ворожих кораблів, в Азовському морі – один. У Середземному морі зменшено чисельність угруповання до 7 ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.