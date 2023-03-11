Росія вивела в Чорне море ракетоносій "калібрів"
Станом на ранок 11 березня російські війська вивели на бойове чергування в Чорне море ракетоносій "калібрів", загальний залп може сягнути 7 одиниць
Про це повідомили Військово-Морські сили України.
Ранком 11 березня російська армія вивела на бойове чергування в Чорне море 5 кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп яких може сягнути до 7 одиниць.
"В Азовському морі – 1 ворожий корабель; У Середземному морі зменшено чисельність угруповання до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 20 ракет", - зазначили у ВМСУ.
- Нагадаємо, минулого дня керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що станом на ранок 10 березня в Чорному морі не було російських ракетоносіїв, проте рівень загрози залишається, адже ворогу потрібно всього 2-3 години, аби повернути їх.
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