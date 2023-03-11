Росія вивела в Чорне море ракетоносій "калібрів"

Про це повідомили Військово-Морські сили України.

Ранком 11 березня російська армія вивела на бойове чергування в Чорне море 5 кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп яких може сягнути до 7 одиниць.

"В Азовському морі – 1 ворожий корабель; У Середземному морі зменшено чисельність угруповання до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 20 ракет", - зазначили у ВМСУ.