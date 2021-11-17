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Росія увійшла до списку країн - порушників релігійних свобод

17 листопада, 2021 середа
21:14
Світ росія дипломат

Сполучені Штати Америки опублікували щорічний список країн-порушників релігійних свобод, до якого увійшла Російська Федерація

Про це повідомляє Державний департамент США.

"Щороку Держсекретар несе відповідальність за визначення урядів і недержавних суб’єктів, які через порушення релігійних свобод можуть бути внесені до списку порушників відповідно до Міжнародного закону про свободу віросповідання. Я (Держсекретар США Ентоні Блінкен - ред.) призначаю Бірму, Китайську Народну Республіку, Еритрею, Іран, КНДР, Пакистан, Росію, Саудівську Аравію, Таджикистан і Туркменістан країнами, що викликають особливе занепокоєння, за те, що вони займалися або толерували "систематичні, постійні та кричущі порушення релігійних свобод", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Алжир, Коморські Острови, Куба та Нікарагуа внесені до спеціального списку спостереження, тому що порушували чи ігнорували "серйозні порушення релігійних свобод".

Також США стежитимуть за організаціями та угрупуваннями, серед яких "Аш-Шабаб", "Боко Харам", ІДІЛ, хусити, Талібан та інші.

"У багатьох місцях по всьому світу ми продовжуємо спостерігати, як уряди переслідують, арештовують, погрожують, ув'язнюють та убивають людей просто за те, що вони прагнуть жити відповідно до своїх переконань. Ми продовжуватимемо тиснути на всі уряди, щоб вони виправили недоліки в їхніх законах і практиці, а також сприяти притягненню до відповідальності осіб, відповідальних за порушення свобод", - зазначили у Держдепі.
 

  • Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, президент Джо Байден заборонив в'їзд до США представникам влади Нікарагуа.

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