Росія в окупованому Криму мобілізувала десятки тисяч чоловіків, - постпред президента України Ташева

Від початку так званої часткової мобілізації в Росії у вересні 2022 року на території Кримського півострова було мобілізовано десятки тисяч людей. Про це постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева повідомила в інтерв'ю порталу "Дрон".

На запитання, чи є у відомстві статистика, яка стосується мобілізації чоловіків із Криму, Ташева відповіла, що "це закрита інформація".

"Ми намагаємося стежити через додаткові джерела. Наприклад, це виділення земельних ділянок тим, хто пішов на контрактну службу. Або за кількістю похоронів. Складно сказати однозначно, але це десятки тисяч людей, які були мобілізовані за весь період повномасштабного вторгнення, але далеко не про всіх відомо", - розповіла Ташева.

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Вона також повідомила, що з 2014 року - від початку російської анексії - у Криму на строкову службу було призвано близько 40 тисяч осіб.

"Це однозначно порушення міжнародного гуманітарного права,це є злочином. Оскільки держава-окупант не має права призивати до своїх збройних сил громадян, які живуть на даній території - це порушення Женевської конвенції", - додала постійний представник президента в Криму.

Путінська мобілізація після 24 лютого 2022 року

Президент Росії Володимир Путін підписав 21 вересня 2022 року указ про оголошення часткової мобілізації в РФ. Згідно з указом, громадяни, призвані на військову службу за мобілізацією, прирівнюються до військовослужбовців, які проходять службу за контрактом. Їм виплачуватимуть грошове утримання, що відповідає рівню контрактників.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що на військову службу за частковою мобілізацією буде призвано 300 000 резервістів, або близько 1% мобілізаційного ресурсу РФ. Він уточнив, що всі призвані на службу резервісти пройдуть підготовку і тільки після цього підуть виконувати завдання.

Скільки насправді було призвано людей у російську армію в рамках часткової мобілізації, не уточнюється. Указ Путіна про часткову мобілізацію продовжує діяти.

Згідно із розпорядженням Путіна, нагороджені за участь у війні проти України росгвардійці зможуть безоплатно отримати земельні ділянки в Підмосков'ї, Криму та Севастополі.