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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росія важлива для Китаю, водночас Китаю вагомо не втратити зв'язок із Заходом, — політолог-міжнародник
Ексклюзив

Росія важлива для Китаю, водночас Китаю вагомо не втратити зв'язок із Заходом, — політолог-міжнародник

31 березня, 2022 четвер
10:34
війна з Росією китай

Дмитро Шеренговський зауважив, що не йдеться про стратегічну вагомість, це не тісне партнерство з росією, проте, безперечно, ситуаційне партнерство між цими країнами присутнє

Про це він повідомив в етері Espreso TV.

"Росія – демонстратор антизахідних настроїв, які підтримує Китай. Також росія – зручний постачальник ресурсів для Китаю. Окрім того, Китай скуповує безліч підприємства у РФ", – додав експерт.

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Проте політолог-міжнародник також наголосив, що Китаю важливо не втратити зв’язок із Заходом: "15% китайського експорту – це США, 16-17% – це експорт в ЄС. Тож достатню частину експорту Китай відправляє в цей самий Захід", – сказав Шеренговський.

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