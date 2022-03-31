Росія важлива для Китаю, водночас Китаю вагомо не втратити зв'язок із Заходом, — політолог-міжнародник
Дмитро Шеренговський зауважив, що не йдеться про стратегічну вагомість, це не тісне партнерство з росією, проте, безперечно, ситуаційне партнерство між цими країнами присутнє
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
"Росія – демонстратор антизахідних настроїв, які підтримує Китай. Також росія – зручний постачальник ресурсів для Китаю. Окрім того, Китай скуповує безліч підприємства у РФ", – додав експерт.
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Проте політолог-міжнародник також наголосив, що Китаю важливо не втратити зв’язок із Заходом: "15% китайського експорту – це США, 16-17% – це експорт в ЄС. Тож достатню частину експорту Китай відправляє в цей самий Захід", – сказав Шеренговський.
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