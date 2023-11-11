Росія вдруге за ніч здійснила повітряну атаку на Україну

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ракетна небезпека почалась з Харківщини близько 00:30. Згодом поширилась на Сумську, Полтавську та Чернігівську області.

На Дніпропетровщині виявлено "шахеди", які рухаються у північному напрямку. Також ворожі дрони побачили у небі Донеччини та Запоріжжя. Згодом небезпека поширилась і на Полтавщину.