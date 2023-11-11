Росія вдруге за ніч здійснила повітряну атаку на Україну
Росія вдруге за ніч здійснила повітряну атаку на Україну – існує небезпека удару ракетами та безпілотниками
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ракетна небезпека почалась з Харківщини близько 00:30. Згодом поширилась на Сумську, Полтавську та Чернігівську області.
На Дніпропетровщині виявлено "шахеди", які рухаються у північному напрямку. Також ворожі дрони побачили у небі Донеччини та Запоріжжя. Згодом небезпека поширилась і на Полтавщину.
- Ввечері п'ятниці, 10 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Повітряну тривогу оголошували у Києві, на Київщині, Одещині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Офіційно відомо про роботу ППО у Київській та Харківській областях
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