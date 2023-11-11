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Росія вербує українських дітей і змушує їх повідомляти про фальшиві мінування, - Лубінець

11 листопада, 2023 субота
15:47
Війна з Росією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Росіяни вербують українських дітей та змушують їх повідомляти про фальшиві мінування шкіл та інших закладів

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"З території РФ вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів! Це стало масовим явищем", - заявив Лубінець.

За його словами, щоб протидіяти цьому треба здійснювати роз'яснювальні заходи з неповнолітніми в навчальних закладах. Дітям потрібно чітко донести: вас росіяни хочуть використовувати у своїх злочинних діях.

"Наш Офіс направить лист до Міністерства освіти України з проханням здійснити просвітницькі заняття зі школярами та студентами", - додав омбудсмен.

Мінування освітніх закладів

З початку нового навчального року на території України, зокрема в Києві, почали надходити повідомлення про мінування навчальних закладів в Україні. Проте після перевірок ця інформація не підтвердилася.

Так, у перший день навчання - 1 вересня невідомі повідомили про замінування всіх середніх закладів освіти на території столиці. 

Ще одне "мінування" відбулося 4 вересня. До поліції Києва надійшло повідомлення про замінування всіх столичних середніх шкіл та коледжів.

Україна
Росія
освіта
Омбудсмен
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