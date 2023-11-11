Росія вербує українських дітей і змушує їх повідомляти про фальшиві мінування, - Лубінець
Росіяни вербують українських дітей та змушують їх повідомляти про фальшиві мінування шкіл та інших закладів
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
"З території РФ вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів! Це стало масовим явищем", - заявив Лубінець.
За його словами, щоб протидіяти цьому треба здійснювати роз'яснювальні заходи з неповнолітніми в навчальних закладах. Дітям потрібно чітко донести: вас росіяни хочуть використовувати у своїх злочинних діях.
"Наш Офіс направить лист до Міністерства освіти України з проханням здійснити просвітницькі заняття зі школярами та студентами", - додав омбудсмен.
Мінування освітніх закладів
З початку нового навчального року на території України, зокрема в Києві, почали надходити повідомлення про мінування навчальних закладів в Україні. Проте після перевірок ця інформація не підтвердилася.
Так, у перший день навчання - 1 вересня невідомі повідомили про замінування всіх середніх закладів освіти на території столиці.
Ще одне "мінування" відбулося 4 вересня. До поліції Києва надійшло повідомлення про замінування всіх столичних середніх шкіл та коледжів.
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