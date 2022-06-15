Росія відмовилася від ідеї "референдумів" на окупованих територіях. Вона відкрито анексуватиме їх, - Данілов

Про це заявив секретар РНБОУ Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Він розповів, що раніше опитування та референдуми були прикриттям для легітимізації незаконного приєднання регіонів. А тепер РФ почне призначати росіян в так звані адміністрації. Таким чином, агресор навіть не спробує легітимізувати свої дії.

"Це класична форма. Спочатку взяти допомогу тих зрадників, які погодилися на певний період очолювати органи, але тепер РФ зриває всі маски й ставить росіян на управління тими територіями, які захоплені. Це ще раз говорить про те, що вони не будуть, ймовірно, проводити "референдуми", а будуть просто росіян призначати на посади", — повідомив Данілов.

За словами секретаря РНБО, такими діями РФ відмовляється навіть від спроб легітимізувати окупацію. Вона просто збирається відкрито анексувати території.

7 червня очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що росіяни планують провести псевдореферендум щодо включення до складу РФ Херсонщини восени.