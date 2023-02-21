Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Нині в Чорному морі чергують 5 російських кораблів, а в Азовському – один, але ракетоносіїв серед них немає. Імовірно, це пов'язано зі штормом.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.