Росія відвела всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Станом на 21 лютого у Чорному морі чергують 5 російських кораблів, а в Азовському – один. Водночас ракетоносіїв серед них немає
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
Нині в Чорному морі чергують 5 російських кораблів, а в Азовському – один, але ракетоносіїв серед них немає. Імовірно, це пов'язано зі штормом.
У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
- 20 лютого Росія утримувала на бойовому чергуванні в Чорному морі 7 кораблів, серед них був один носій крилатих ракет "Калібр".
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