Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, із них 1 носій крилатих ракет "Калібр", - розповіли в пресслужбі й зазначили, що на борту ракетоносія – чотири ракети.

В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

Варто зазначити, що нині в Чорному морі вирує шторм 3-4 бали.