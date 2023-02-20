Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі, але там досі перебуває ракетоносій, – ВМС
Станом на 20 лютого Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 7 кораблів, серед них є один носій крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, із них 1 носій крилатих ракет "Калібр", - розповіли в пресслужбі й зазначили, що на борту ракетоносія – чотири ракети.
В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
Варто зазначити, що нині в Чорному морі вирує шторм 3-4 бали.
- Станом на вечір 19 лютого в Чорному морі перебували 9 ворожих кораблів, серед них один ракетоносій.
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