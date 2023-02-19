У Чорному морі РФ тримає один ракетоносій, - Гуменюк
У Чорному й Азовському морях на бойовому чергуванні перебуває десять російських військових суден, зокрема один ракетоносій
Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони й оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Наразі корабельне угруповання ворога - у середньому стані. Це дев’ять одиниць у Чорному морі й одна в Азовському", - наголосила вона.
Наталія Гуменюк зауважила, що морська обстановка зараз не сприятлива, адже шторм посилився до 3 - 4 балів.
"Ми спостерігаємо, що один із ракетоносіїв, надводний, заведено в пункти базування. Вочевидь пуски чотирьох “Калібрів” під час попередньої атаки були саме з нього. Він заведений на переспорядження. На чергуванні залишився тільки один, підводний, ракетоносій", - зазначила керівниця пресцентру Сил охорони й оборони ОК "Південь".
За її словами, старт ракет із нього складно зафіксувати. Його фіксують уже в повітрі, тому необхідно бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги та реагувати надто оперативно. Наталія Гуменюк додала, що під час перебування на чергуванні ракетоносії здатні завдавати ударів одразу, а для посилення присутності в морі достатньо двох - трьох годин.
- 18 лютого РФ тримала в Чорному морі до вісьмох ракет, іще чотири вона випустила по Україні.
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