Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони й оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Наразі корабельне угруповання ворога - у середньому стані. Це дев’ять одиниць у Чорному морі й одна в Азовському", - наголосила вона.

Наталія Гуменюк зауважила, що морська обстановка зараз не сприятлива, адже шторм посилився до 3 - 4 балів.

"Ми спостерігаємо, що один із ракетоносіїв, надводний, заведено в пункти базування. Вочевидь пуски чотирьох “Калібрів” під час попередньої атаки були саме з нього. Він заведений на переспорядження. На чергуванні залишився тільки один, підводний, ракетоносій", - зазначила керівниця пресцентру Сил охорони й оборони ОК "Південь".

За її словами, старт ракет із нього складно зафіксувати. Його фіксують уже в повітрі, тому необхідно бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги та реагувати надто оперативно. Наталія Гуменюк додала, що під час перебування на чергуванні ракетоносії здатні завдавати ударів одразу, а для посилення присутності в морі достатньо двох - трьох годин.