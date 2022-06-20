Росія виглядає як гном, хоча має велику територію, - литовський дипломат Павіліоніс
Жигімантас Павіліоніс, литовський дипломат, голова комітету з міжнародних справ Сейму Литви зазначив, що коли Росія перший раз напала на Україну, ми були одні, а зараз з нами весь світ і наша сила у багато разів перевищує Росію
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ми ніколи не дивилися романтичним поглядом на Москву, ми завжди говорили про небезпеку і це говоримо сьогодні. Кожному сантиметру російської агресії буде відповідь з боку НАТО та ЄС. Ми не боїмося Росії, давно знаємо та розуміємо, що це за режим, і що з ним треба боротися так, як зараз бореться Україна" – зазначив литовський дипломат.
Жигімантас Павіліоніс пояснив, якщо в Україні російський режим не буде переможеним, то заплатять ті країни, які сьогодні ще не вірять у небезпечність Путіна, але таких держав зараз немає. Сьогодні весь світ демократично мислить, як і Литва та Україна, і більшість країн з нами.
"Коли Росія напала на Грузію, тоді ми були одні. І, навіть, коли Росія перший раз напала на Україну, ми теж були одні, а зараз з нами весь світ. І Росія, хоча за територією і велика, але порівнюючи з нами вона гном, і заплатить за все. Тому, що структурна та економічна, військова наша сила у багато разів перевищує Росію і тільки зараз вона цю силу відчує" – підкреслив політик.
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