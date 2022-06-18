Якщо Держдума "скасує" незалежність Литви, Євросоюз має розірвати відносини з Росією, - євродепутати

Ініціатором звернення виступив євродепутат від Естонії, командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Ріго Террас. Про це сьогодні, 18 червня 2022 року, написала талліннська газета Postimees.

"Мета путінської Росії – підпорядкувати собі країни колишнього Радянського Союзу та зруйнувати архітектуру європейської безпеки. Частиною цього є війна проти України та поширення хибної інформації. Кінцева мета – зруйнувати Європейський Союз та відновити Російську імперію", – заявив Террас.

Террас додав, що Євросоюз не може заплющувати очі на те, як Росія підриває незалежність членів ЄС.

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"Ведеться пропаганда з метою розтоптання легітимності суверенітету країн, колись окупованих Радянським Союзом. Ігнорування та брехня про міжнародне право – важлива частина імперіалістичної російської пропаганди", – додав він.

На думку генерал-лейтенант, Росія наразі намагається забезпечити псевдоюридичну базу збройного вторгнення до країн Балтії.

Звернення, ініційоване Террасом, підписали 57 депутатів із 14 країн: Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Швеції, Польщі, Чехії, Румунії, Угорщини, Словаччини, Люксембургу, Болгарії, Бельгії та Іспанії.

У Держдумі Росії обговорюється законопроєкт щодо скасування визнання державної незалежності Литви. За словами ініціатора законопроєкту депутата Держдуми Євгена Федорова, до Литви можуть додатись Естонія та Латвія.

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