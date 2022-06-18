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Головна Світ Якщо Держдума "скасує" незалежність Литви, Євросоюз має розірвати відносини з Росією, - євродепутати

Якщо Держдума "скасує" незалежність Литви, Євросоюз має розірвати відносини з Росією, - євродепутати

18 червня, 2022 субота
21:02
Світ Прапор Литви

У листі верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю політики з 14 країн закликали керівництво Євросоюзу швидко та рішуче розірвати дипломатичні відносини з Росією та вислати всіх російських дипломатів із постійного представництва ЄС, якщо російська Дума ухвалить законопроект про невизнання Литви як суверенної держави

Ініціатором звернення виступив євродепутат від Естонії, командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Ріго Террас. Про це сьогодні, 18 червня 2022 року, написала талліннська газета Postimees.

"Мета путінської Росії – підпорядкувати собі країни колишнього Радянського Союзу та зруйнувати архітектуру європейської безпеки. Частиною цього є війна проти України та поширення хибної інформації. Кінцева мета – зруйнувати Європейський Союз та відновити Російську імперію", – заявив Террас.

Террас додав, що Євросоюз не може заплющувати очі на те, як Росія підриває незалежність членів ЄС.

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"Ведеться пропаганда з метою розтоптання легітимності суверенітету країн, колись окупованих Радянським Союзом. Ігнорування та брехня про міжнародне право – важлива частина імперіалістичної російської пропаганди", – додав він.

На думку генерал-лейтенант, Росія наразі намагається забезпечити псевдоюридичну базу збройного вторгнення до країн Балтії.

Звернення, ініційоване Террасом, підписали 57 депутатів із 14 країн: Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Швеції, Польщі, Чехії, Румунії, Угорщини, Словаччини, Люксембургу, Болгарії, Бельгії та Іспанії.

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Латвія
Естонія
Європарламент
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2022, субота
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