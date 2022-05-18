Росія висилає 34-х дипломатів Франції
У Росії оголосили персонами нон грата 34-х дипломатів Франції
Про це повідомляє МЗС РФ.
Як зазначають у російському міністерстві, це була дзеркальна відповідь на те, що Франція вислала 41-го російського дипломата. 18 травня у МЗС Росії викликали Посла Французької Республіки П. Леві, якому заявили протест щодо дій Франції.
Французькі дипломати мають залишити територію РФ упродовж двох тижнів.
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17 травня Зеленський обговорив з Макроном заявку України на членство в ЄС та евакуацію військових з Азовсталі.
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