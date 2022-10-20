Росія вивела із Сирії системи С-300 і 1,6 тис. військових та перекинула їх в Україну, - New York Times
Росія перекинула із Сирії в Україну значну частину свого контингенту та зенітно-ракетні системи С-300
Про це пише New York Times, посилаючись на західні та ізраїльські обізнані джерела.
Два західні дипломати та один високопоставлений ізраїльський військовий чиновник сказали газеті на умови анонімності, що Росія вивела з Сирії два батальйони, тобто до 1600 солдатів (один зі співрозмовників газети вважає, що навіть набагато більше).
Але особливо цікаве, що Росія, як стверджується, перекинула в Україну свої С-300.
"Побоювання, що С-300 може бути застосований проти ізраїльських літаків, були головною причиною, через яку Ізраїль досі відхиляв прохання України дати їй зброю", - пише газета.
- Нагадаємо, не підтверджені офіційно повідомлення про те, що Росія перекидає або готується перекинути частину свого сирійського контингенту в Україну, під час війни з'являлися неодноразово.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.79
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.5
- Актуальне
- Важливе