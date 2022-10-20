Про це пише New York Times, посилаючись на західні та ізраїльські обізнані джерела.

Два західні дипломати та один високопоставлений ізраїльський військовий чиновник сказали газеті на умови анонімності, що Росія вивела з Сирії два батальйони, тобто до 1600 солдатів (один зі співрозмовників газети вважає, що навіть набагато більше).

Але особливо цікаве, що Росія, як стверджується, перекинула в Україну свої С-300.

"Побоювання, що С-300 може бути застосований проти ізраїльських літаків, були головною причиною, через яку Ізраїль досі відхиляв прохання України дати їй зброю", - пише газета.

Нагадаємо, не підтверджені офіційно повідомлення про те, що Росія перекидає або готується перекинути частину свого сирійського контингенту в Україну, під час війни з'являлися неодноразово.

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