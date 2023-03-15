Росія вивела у Чорне море чотири ракетоносії з 28 "калібрами"
На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 13 російських кораблів, серед яких 4 ракетоносії із 28 "калібрами"
Про це повідомляє командування Військово-морських сил Збройних Сил України у фейсбуці.
"Станом на 15.03.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 28 ракет", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, а в Середземному морі знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.
- Ще ранком 14 березня Росія утримувала в Чорному морі один ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу "Калібр".
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