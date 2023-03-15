Про це повідомляє командування Військово-морських сил Збройних Сил України у фейсбуці.

"Станом на 15.03.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 28 ракет", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, а в Середземному морі знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.