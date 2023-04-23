Росія вивела в Чорне море 2 ракетоносії: залп "калібрів" сягатиме до 8 одиниць

Про це поінформував спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

Вороже корабельне угруповання в Чорному морі станом на 23 квітня становить 10 кораблів. Серед них є десантний корабель і 2 підводних ракетоносії, споряджених 8 "калібрами".

"Загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока", - наголосив речник.