Росія вивела в Чорне море 2 ракетоносії: залп "калібрів" сягатиме до 8 одиниць
Станом на ранок 23 квітня Росія утримує в Чорному морі 10 кораблів, серед них є два підводних ракетоносії: залп "калібрів" може сягати 8 одиниць
Про це поінформував спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
Вороже корабельне угруповання в Чорному морі станом на 23 квітня становить 10 кораблів. Серед них є десантний корабель і 2 підводних ракетоносії, споряджених 8 "калібрами".
"Загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока", - наголосив речник.
- Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія до осені не зможе відновити й третину ракетного потенціалу, який мала на початку вторгнення.
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