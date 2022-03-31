English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росія виводить війська з Чорнобильської АЕС, - Пентагон

Росія виводить війська з Чорнобильської АЕС, - Пентагон

31 березня, 2022 четвер
00:28
війна з Росією ЧАЕС під окупацією

Російські окупаційні війська починають відходити з території атомної станції

Про це повідомляє AFP з посиланням на Пентагон.

Наразі більш докладної інформації немає.
  • Нагадаємо, окупанти вирили окопи у "Рудому лісі" – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і скаржаться на здоров'я.
  • Міністр енергетики України вважає, що МАГАТЕ має більше сприяти виведенню російських найманців з усіх захоплених ядерних об’єктів та міст-супутників.
  • 30 березня, відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенко на Южно-Українській АЕС з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Пентагон
ЧАЕС
Відведення військ
Читайте також:
30 березня, 2022 середа
Бійці холодноярської бригади захопили хвалений "Солнцепек", яким окупанти лякали українців
Хмельницький
30 березня, 2022 середа
Росія завдала два ракетні удари по Хмельницькому
ЗСУ знищили
30 березня, 2022 середа
Українські захисники знищили підполковника ВДВ і начальника штабу мотострілецької бригади окупантів
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.96
  • EUR
    Купівля 32.37
    Продаж 33.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
31 березня
00:57
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив послів у Марокко та Грузії через відсутність підтримки цих країн у війні України з Росією
00:45
Борис Джонсон
Джонсон проти надання Україні еквіваленту п’ятої статті НАТО і пропонує концепцію безпеки, "заснованої на ідеї стримування шляхом заперечення"
00:39
Володимир Зеленський
Танки, літаки, артилерійські системи. Ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний момент, - Зеленський
00:39
Бої в Ізюмі
Під Ізюмом запеклі бої. У місті - гуманітарна катастрофа, - заступник мера
00:11
Ми не віримо у жодні красиві словесні конструкції: ні про мирні домовленості, ні про відведення військ, - Зеленський
2022, середа
30 березня
23:50
знищені "вагнерівці"
Росія кинула на український фронт 1000 вагнерівців, - Пентагон
23:49
Не виключаю цього, - прем'єр-міністерка Швеції про перспективи вступу країни до НАТО
23:29
окупанти РФ
Росіяни масово відмовляються воювати, - розвідка
23:27
Володимир Путін
83% росіян підтримують Путіна, - Левада-Центр
23:17
2 млн дітей у пошуках безпеки покинули Україну після вторгнення Росії, - ЮНІСЕФ
22:59
Марк Рютте
Мирна угода не призведе до автоматичного скасування європейських санкцій проти РФ, - прем'єр Нідерландів
22:58
Герман Глущенко та Рафаель Гроссі
Стриманий оптимізм. У Міненерго прокоментували зустріч з главою МАГАТЕ щодо демілітаризації АЕС в Україні
22:55
Окупанти вирили окопи у "Рудому лісі" – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і скаржаться на здоров'я, - СтратКом ЗСУ
22:27
Окупована Південна Осетія заявила про намір вступити у склад РФ
22:22
Ірина Верещук
30 березня трьома погодженими гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 1530 людей, - Верещук
22:09
Don't Fund War
Український програміст створив сайт з переліком компаній, які продовжують працювати в Росії
22:03
санкції
FavBet, American Express та Webmoney, - у Мінцифри повідомили про нові технологічні компанії, які залишають ринок Росії та Білорусі
21:58
ППО С-300
У Словенії підтримали передачу Україні систем ППО С-300
21:58
Львівський оперний театр
З 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв, - мінкульт
21:47
Сергій Чудинович
У Херсоні окупанти відпустили викраденого раніше священника ПЦУ, - єпископ Херсонський і Таврійський Никодим
21:33
Ексклюзив
Чалий
Результатом війни Росії проти України буде вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, - Чалий
21:28
УПЛ
Європейські ліги розроблять план матеріальної підтримки українського професійного футболу
21:21
Режисер останнього фільму про Бонда приїхав до Києва, щоб взятися за організацію харчування містян
21:19
Ексклюзив
Володимир Огризко
Деімперіалізацію потрібно пройти 84% росіян – Огризко
21:11
Олександр Усик
Усик – це особистість планетарного масштабу. Він об'єднає світ навколо України, - промоутер Красюк про бій українця з Джошуа
21:10
Німеччина закликала своїх громадян скоротити споживання енергії у відповідь на погрози РФ
20:56
санкції проти РФ
В Італії конфіскували броньований Mercedes підсанкційного російського мільярдера вартістю понад 600 тис. євро
20:56
Іноземний легіон. Білорусь
У складі Іноземного легіону буде окремий білоруський полк
20:54
МАГАТЕ має сприяти виведенню російських найманців з усіх захоплених ядерних об’єктів та міст-супутників, - міністр енергетики України
20:50
Ексклюзив
Владімір Путін
Росія просто б'ється головою об українські двері, проте це її не зупиняє, — політолог Євген Магда
20:45
Так виглядає розрив фосфорного боєприпасу
У донецькій Марʼїнці окупанти знову обстріляли житлові масиви забороненими фосфорними боєприпасами
20:33
місто Дніпро
По Дніпру завдали ракетного удару
20:16
Джо Байден
Оборонна, фінансова і гуманітарна допомога, санкції проти РФ: Зеленський поговорив із Байденом
20:15
газ
Австрія і Болгарія відмовились платити рублями за російський газ
20:15
переговори України з Росією
Росії переговори з Україною потрібні для того, щоб зменшити санкційний список, - Пекар
20:08
Ексклюзив
Сєвєродонецьк
Росіяни спробують закріпитись на кордонах Донецької та Луганської області, – депутат Дружківської міськради
20:03
Луганщина
Під вогонь ворога потрапили Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, - Сергій Гайдай
20:02
Україно-російські переговори
Лише після відновлення суверенітету України. МЗС спростувало версію Лаврова про "кінцеве рішення" щодо російськими Криму та Донбасу
19:46
"Спроба залякування Швеції": повітряний простір країни порушили російські літаки з ядерною зброєю
19:41
Обʼєднана єврейська община України спростувала інформацію щодо використання синагог в Умані у військових цілях
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV