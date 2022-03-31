Зеленський звільнив послів у Марокко та Грузії через відсутність підтримки цих країн у війні України з Росією
Росія виводить війська з Чорнобильської АЕС, - Пентагон
Російські окупаційні війська починають відходити з території атомної станції
Про це повідомляє AFP з посиланням на Пентагон.Наразі більш докладної інформації немає.
- Нагадаємо, окупанти вирили окопи у "Рудому лісі" – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і скаржаться на здоров'я.
- Міністр енергетики України вважає, що МАГАТЕ має більше сприяти виведенню російських найманців з усіх захоплених ядерних об’єктів та міст-супутників.
- 30 березня, відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенко на Южно-Українській АЕС з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі
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