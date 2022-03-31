Про це повідомляє AFP з посиланням на Пентагон.

Нагадаємо, окупанти вирили окопи у "Рудому лісі" – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і скаржаться на здоров'я.

Міністр енергетики України вважає, що МАГАТЕ має більше сприяти виведенню російських найманців з усіх захоплених ядерних об’єктів та міст-супутників.

30 березня, відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенко на Южно-Українській АЕС з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі

Наразі більш докладної інформації немає.

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