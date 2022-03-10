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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія внаслідок вторгнення вбила більше цивільних, аніж загинуло українських військових, - Резніков

Росія внаслідок вторгнення вбила більше цивільних, аніж загинуло українських військових, - Резніков

10 березня, 2022 четвер
22:14

Росія, зазнавши відчайдушного спротиву на всіх напрямках, почали терор поти мирних громадян.

Про це розповів Міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Еспресо.TV

"Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться, як злочинці і боягузи, вбивають і захоплюють в заручники мирних громадян, жінок та дітей. Станом на 10 березня, російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, аніж загинуло у бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоби це почули не лише в Україні, але й в усьому світі.

Кремль бомбить школи, лікарні, пологові будинки. Москва нікого не захищає, вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, тому атакують найбільш незахищених.

"Та ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини. Списки учасників інтервенції та їхніх посібників у нас є і вони будуть надані усім відповідним інституціям", - додав міністр оборони.

  • Нагадаємо, за даними ООН, в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ було вбито щонайменше 549 мирних жителів. Та ці дані неповні, оскільки не враховують число жертв у місцях, де досі тривають активні бойові дії.

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Росія
жертви
Олексій Резніков
терор
цивільне населення
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