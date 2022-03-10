Росія внаслідок вторгнення вбила більше цивільних, аніж загинуло українських військових, - Резніков

Про це розповів Міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Еспресо.TV

"Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться, як злочинці і боягузи, вбивають і захоплюють в заручники мирних громадян, жінок та дітей. Станом на 10 березня, російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, аніж загинуло у бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоби це почули не лише в Україні, але й в усьому світі.

Кремль бомбить школи, лікарні, пологові будинки. Москва нікого не захищає, вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, тому атакують найбільш незахищених.

"Та ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини. Списки учасників інтервенції та їхніх посібників у нас є і вони будуть надані усім відповідним інституціям", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, за даними ООН, в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ було вбито щонайменше 549 мирних жителів. Та ці дані неповні, оскільки не враховують число жертв у місцях, де досі тривають активні бойові дії.

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