Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 18 листопада армія РФ втратила на війні в Україні:

особового складу – близько 83 460 (+350) осіб,

танків – 2879 (+1) од,

бойових броньованих машин – 5808 (+4) од,

артилерійських систем – 1865 (+5) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО – 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),

крилаті ракети – 480 (+6),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од,

спеціальна техніка – 161 (+1).

За добу 17 листопада найбільших російські загарбники зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.

У четвер, 17 листопада, українські захисники демілітаризували радіолокаційну станцію росіян в районі Нової Каховки.

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