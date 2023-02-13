Росія втратила за добу в Україні 560 солдатів, 4 танки й 3 артсистеми
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 138 340 військових, 3283 танки, 2290 артсистем
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 138 340 (+560) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3283 (+3) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6492 (+4) од.
- артилерійських систем – 2290 (+3) од.
- РСЗВ – 465 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 234 (+0) од.
- літаків – 296 (+0) од.
- гелікоптерів – 286 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)
- крилатих ракет ‒ 857 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2) од.
- спеціальної техніки ‒ 217 (+2)
Остаточні дані уточнюються.
За даними Генштабу, через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених.
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