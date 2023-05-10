Росія втратила за добу війни в Україні 690 солдатів, 18 бронемашин і 15 крилатих ракет
Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратили 196 310 військових, 970 крилатих ракет та 7275 бойових бронемашин
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 196 310 (+690) осіб
- танків ‒ 3736 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18)
- артилерійських систем – 3039 (+8)
- РСЗВ – 555 (+1)
- засобів ППО ‒ 308 (+1)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6)
- крилатих ракет ‒ 970 (+15)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5)
- спеціальної техніки ‒ 389 (+1)
Остаточні дані уточнюються.
9 травня ворог здійснив 46 атак на 4 напрямках. А ЗСУ уразили пункт управління й 2 артилерійських підрозділи окупантів на вогневій позиції.
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