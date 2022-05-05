Росія вже програла війну в Україні. Путін не досягне цілей, які ставив перед вторгненням, - Білий дім
Влада РФ уже провалила завдання, визначені перед початком масштабного вторгнення в Україну та програла війну з точки зору власних уявлень про перемогу
Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Укрінформ.
"Важливо зазначити й не випускати з поля зору, як це (свою перемогу – ред.) визначали для себе росіяни. Вони вже програли – за своїм визначенням", - зауважила речниця адміністрації Байдена.
Вона пояснила, що в кремлі планували захопити значну частину території України, у тому числі на півночі, але зробити цього їм не вдалося.
"Президент Путін не проведе маршу вулицями Києва. Вони не заволодіють територіальною цілісністю й суверенітетом цієї країни. Їм не вдалося розділили НАТО", - наголосила Псакі.
У цьому зв’язку речниця Білого дому підкреслила, що на нинішньому етапі США докладають зусиль, аби зміцнити позиції України за столом переговорів як шляхом посилення зброєю на полі бою, так і забезпеченням будь-яких потреб української сторони.
- Також у Пентагоні зазначають, що російські ракетні удари по інфраструктурі України не перешкоджають поставці Заходом озброєння.
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