Росія вже програла війну в Україні. Путін не досягне цілей, які ставив перед вторгненням, - Білий дім

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Укрінформ.

"Важливо зазначити й не випускати з поля зору, як це (свою перемогу – ред.) визначали для себе росіяни. Вони вже програли – за своїм визначенням", - зауважила речниця адміністрації Байдена.

Вона пояснила, що в кремлі планували захопити значну частину території України, у тому числі на півночі, але зробити цього їм не вдалося.

"Президент Путін не проведе маршу вулицями Києва. Вони не заволодіють територіальною цілісністю й суверенітетом цієї країни. Їм не вдалося розділили НАТО", - наголосила Псакі.

У цьому зв’язку речниця Білого дому підкреслила, що на нинішньому етапі США докладають зусиль, аби зміцнити позиції України за столом переговорів як шляхом посилення зброєю на полі бою, так і забезпеченням будь-яких потреб української сторони.

Також у Пентагоні зазначають, що російські ракетні удари по інфраструктурі України не перешкоджають поставці Заходом озброєння.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb