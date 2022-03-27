Росія вже втратила 300 танків. Це стільки ж, скільки у армії Франції і половина танкопарку Великобританії, - експерт

Про це пише російська служба ВВС, з посиланням на міжнародного оглядача Ярослава Трофімова, інформує Еспресо.TV

Експерт зазначає, що Росія за місяць військових дій в Україні втратила вже щонайменше 300 танків – приблизно стільки, скільки на озброєнні всієї французької армії, і половину британського танковий парк.

Йдеться про військову техніку, знищення якої візуально підтверджено та задокументовано. Це переважно танки T-90, T-80 та T-72 різних модифікацій.

Генштаб ЗСУ подає значно більшу цифру. Станом на ранок 27 березня українське військо знищило 582 танки, тобто фактично вдвічі більше. А це означає, що, за цими підрахунками, Росія вже втратила стільки танків, скільки їх перебуває на озброєнні у однієї з найпотужніших армій, Британської.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ прозвітував, що Росія втратила 16 600 військових, 1664 бронемашини, 582 танки, 293 системи артилерії, 127 гелікоптерів і 121 літак.

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