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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росія вже втратила 300 танків. Це стільки ж, скільки у армії Франції і половина танкопарку Великобританії, - експерт

Росія вже втратила 300 танків. Це стільки ж, скільки у армії Франції і половина танкопарку Великобританії, - експерт

27 березня, 2022 неділя
23:27
війна з Росією Горять російські танки

За повідомленнями Генштабу ЗСУ, українці вже знищили вдвічі більше танків противника.

Про це пише російська служба ВВС, з посиланням на міжнародного оглядача Ярослава Трофімова, інформує Еспресо.TV

Експерт зазначає, що Росія за місяць військових дій в Україні втратила вже щонайменше 300 танків – приблизно стільки, скільки на озброєнні всієї французької армії, і половину британського танковий парк.

Йдеться про військову техніку, знищення якої візуально підтверджено та задокументовано. Це переважно танки T-90, T-80 та T-72 різних модифікацій.

Генштаб ЗСУ подає значно більшу цифру. Станом на ранок 27 березня українське військо знищило 582 танки, тобто фактично вдвічі більше. А це означає, що, за цими підрахунками, Росія вже втратила стільки танків, скільки їх перебуває на озброєнні у однієї з найпотужніших армій, Британської.

  • Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ прозвітував, що Росія втратила 16 600 військових, 1664 бронемашини, 582 танки, 293 системи артилерії, 127 гелікоптерів і 121 літак.

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Росія
Танки
втрати
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