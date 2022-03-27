Росія втратила 16 600 військових, 1664 бронемашини, 582 танки, 293 системи артилерії, 127 гелікоптерів і 121 літак, - Генштаб ЗСУ
За час повномасштабної війни проти України росіяни втратили 16 600 військових, 1664 бронемашини, 1144 одиниці автотехніки, 582 танки, 127 гелікоптерів, 121 літак і 93 РСЗВ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого до 27 березня орієнтовні втрати російських окупантів в Україні склали:
- особового складу - близько 16 600 осіб;
- танків - 582 од;
- бойових броньованих машин - 1664 од;
- артилерійських систем - 29 од;
- РСЗВ - 93 од;
- засобів ППО - 52 од;
- літаків - 121 од;
- гелікоптерів - 127 од;
- автомобільної техніки - 1144 од;
- кораблів/катерів - 7 од;
- цистерн із ПММ - 73 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56 од;
- спеціальної техніки - 21 од;
- пускових установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4 од.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.73
-
EUR
Купівля 32.13Продаж 32.75
- Актуальне
- Важливе