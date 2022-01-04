Росія з початку 2022 року різко скоротила транзит газу через Україну, - Макогон

Про це Макогон написав у Facebook.



"Із січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився до 52,5 млн куб. м в добу при заброньованих обсягах в 109,6 млн куб. м в добу. Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газової доби складають близько 50,5 млн куб. м в добу", - зазначив Макогон.







За його словами, це буде найнижчий рівень транзиту газу, починаючи з кінця січня 2020 року.



Водночас російський Газпром не називає причини зменшення транзиту.



Нагадаємо, Газпром з нового року втричі зменшив транзит газу до Словаччини через Україну.