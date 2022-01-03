Газпром з нового року втричі зменшив транзит газу до Словаччини через Україну
Прокачування газу з РФ через Україну у напрямку Словаччини на початку січня впало втричі
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на словацького газотранспортного оператора Eustream.
31 грудня 2021 відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, а на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн. куб. м, на 2 січня – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 січня – до 26,1 млн. куб. м.
Загалом у 2021 році середньодобове прокачування склало 76,6 млн куб. м.
Згідно з оперативними даними "Оператора ГТС України", надходження газу через газовимірювальну станцію "Суджа" та ГВС "Сохранівка" на російсько-українському кордоні 31 грудня 2021 року становило 103,5 млн куб. м, 1 січня 2022 року – 76 млн. куб. м, 2 січня – 61,3 млн. куб. м.
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