Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, люди не постраждали", - коментує Резніченко обстріл з РСЗВ.

Серед хороших новин те, що ЗСУ збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, який знищили над Дніпропетровщиною.

11 липня російські війська гатили по Апостолівській та Зеленодольській громадах на Дніпропетровщині із реактивних систем залпового вогню.

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