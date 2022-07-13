Росія з РСЗВ обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини
Ввечері 12 липня російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, люди не постраждали", - коментує Резніченко обстріл з РСЗВ.
Серед хороших новин те, що ЗСУ збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, який знищили над Дніпропетровщиною.
- 11 липня російські війська гатили по Апостолівській та Зеленодольській громадах на Дніпропетровщині із реактивних систем залпового вогню.
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