Росія заборонила експорт нафти країнам, які запровадили цінову стелю на неї

Відповідний указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з указом, Путін заборонив продаж нафти країнам, які встановили цінову стелю або ж використовують у контрактах механізми фіксації граничної ціни.

Зазначається, що постачання російських нафти та нафтопродуктів до країн, які ввели стелю цін, будуть можливі лише на підставі спеціального рішення Путіна, моніторинг вестиме Міненерго Росії.

Указ набере чинності 1 лютого 2023 року і діятиме до 1 липня 2023.

19 грудня країни ЄС погодили стелю цін на газ. Того ж дня Росія заявила, що вважає плани Євросоюзу щодо введення максимальної вартості газу неприйнятними та пообіцяла підготувати відповідь.

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