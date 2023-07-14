Про це повідомило російське пропагандистське агентство новин ТАСС.

У російському уряді заявили, начебто таке рішення є "відповіддю на недружні антиросійські дії Варшави".

"Унаслідок недружніх дій уряду Республіки Польща, які мають антиросійський характер, зроблено кроки, спрямовані на незаконне вилучення російської дипломатичної нерухомості на польській території. Суттєво скорочено дипломатичну присутність Росії у Польщі, – цитує пресслужбу російського уряду агентство "Интерфакс".

У російському уряді додали, мовляв, рішення закрити консульську установу Польщі у Смоленську "дозволило відновити паритет консульських установ Росії в Польщі та Польщі – в Росії".

У міністерство закордонних справ РФ також викликали посла Польщі у Москві Кшиштофа Краєвського, якому вручили ноту з повідомленням про закриття польської консульської агенції у Смоленську.

Послу Польщі в російському МЗС заявили, що "лінія Варшави, яка вийшла за всі цивілізовані рамки, агресивна щодо нашої країни, включає провокаційні витівки на адресу акредитованих у Польщі російських дипломатів, захоплення російської дипломатичної нерухомості й розкрадання грошових коштів посольства Росії, змушує до комплексу заходів у відповідь".

Реакція Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що "польський уряд прийме відповідні рішення".

"Постійно ми отримуємо інформацію про агресивні дипломатичні дії з боку РФ, про провокації. Ми підтримуємо контакт з польськими дипломатами, які перебувають на території РФ, щоб допомагати полякам, які там живуть. Саме для цього працюють консульства. Якщо Росія почне ліквідовувати наші установи, ми будемо відповідати взаємністю", – цитує Моравецького Польське радіо.

Чим займалася консульська установа у Смоленську і яку причину її закриття називає РФ

Консульська установа в Смоленську була створена після авіакатастрофи 2010 року. Вона переважно опікувалася польськими меморіальними місцями, зокрема польським військовим цвинтарем у Катині, надавала консульську підтримку польським паломникам, які прибували до Смоленська і Катині.

Формальною причиною, через яку закрили консульську установу у Смоленську, в російському уряді назвали події весни цього року у Варшаві. 29 квітня 2023 року влада столиці Польщі повернула собі будівлю на вулиці Келецька, 45 у Варшаві. У Польщі зазначали, що посольство Росії зайняло її незаконно. У будівлі щоденно діяла російська середня школа, де навчалися діти дипломатів і військових.

Нині в Москві діє посольство Польщі та консульський відділ при ньому, а також генеральні консульства в Іркутську, Санкт-Петербурзі та Калінінграді.