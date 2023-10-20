Росія запустила фейк про голову НБУ Пишного
Ворожа пропаганда поширює вкид про голову Національного банку України Андрія Пишного
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Ворожі ресурси поширюють скриншоти "статті" американського видання The American Insider про голову Національного банку України Андрія Пишного. Як зазначають пропагандисти, стаття була куплена очільником НБУ, оскільки містить хвалебні відгуки про його роботу на посаді голови Нацбанку", - розповідає ЦПД.
У Центрі проаналізували, що сайт, на який посилаються пропагандисти, є фейковим. ЦПД встановив, що його було зареєстровано в жовтні 2023 року, а перші публікації датуються вереснем. Окрім того, справжнє видання The American Insider використовує домен org, тоді як на фейковому сайті використовується "live".
"Тобто ніякої "замовної статті" не існує. Цей вкид є продовженням інформаційної кампанії з дискредитації Національного банку України", - йдеться у повідомленні ЦПД.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку головних фейків, які ворог продукував 19 жовтня. Росіяни просували дезінформацію, що українцям приходять повістки у Дію.
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