Росія запустила по Україні 7400 ракет з початку повномасштабного вторгнення
Щонайменше 7400 ракет різних типів російська терористична армія випустила по Україні за час широкомасштабного вторгнення
Про це пише СтратКом.
Зазначається, що третину з цієї кількості становили ракети С-300 та С-400. Близько 900 штук - балістичні ракети "Іскандер-М". Натомість ракет "Кинджал" ворог використав вже 48 штук.
Крім того, Росія атакувала Україну близько 3700 ударними БПЛА типу Shahed. З них Сили оборони знищили близько 2900.
- У ніч проти 28 грудня російська армія вкотре намагалася атакувати Україну ударними БПЛА типу Shahed. Натомість українські сили ППО знищили майже всі ворожі дрони.
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