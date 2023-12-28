Росія запустила по Україні 7400 ракет з початку повномасштабного вторгнення

Про це пише СтратКом.

Зазначається, що третину з цієї кількості становили ракети С-300 та С-400. Близько 900 штук - балістичні ракети "Іскандер-М". Натомість ракет "Кинджал" ворог використав вже 48 штук.

Крім того, Росія атакувала Україну близько 3700 ударними БПЛА типу Shahed. З них Сили оборони знищили близько 2900.