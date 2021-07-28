Росія засудила двох чоловіків за продаж Україні клістронів до ракетного комплексу С-300
Ростовський обласний суд засудив громадянина РФ Дениса Лобова і громадянина Вірменії Арарата Хачатряна до 9 років та 6 місяців та 10 років і 5 місяців увʼязнення відповідно
Про це розповідає "Бабель" з посиланням на пресслужбу ФСБ.
ФСБ звинуватило чоловіків у передачі клістронів для комплексів С-300 Україні.
Клістрон - це електронна лампа, яка використовується для посилення високочастотного радіосигналу. Клістрони використовуються в приймачах і передавачах комунікаційних і радіолокаційних пристроїв.
"Придбане радіоелектронне обладнання Лобов зберігав в підвальному приміщенні свого будинку, де здійснював передпродажну підготовку. Після чого Хачатрян організовував незаконне переміщення клістронів в Україну через жителів російсько-українського прикордоння. Кінцевим одержувачем клістронів виступила державна компанія "Укроборонпром", - заявили в ФСБ.
В березні 2020 року Хачатрян прибув в Росію нібито для чергової закупівлі клістронів і був затриманий.
Обидва засуджені за ст. 275 "державна зрада" і ст. 276 "шпигунство" Кримінального кодексу Росії. Лобова засудили до позбавлення волі на 9 років і 6 місяців, Хачатряна - на 10 років і 5 місяців.
- Нагадаємо, 2 липня 2020 року в Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що слідчі ДБР під час обшуків вилучили із зенітних ракетних бригад Повітряних сил ЗС України, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, НВЧ прилади - клістрони, що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.
- У ДБР заявили, що 2 липня, о 22:50 усі вилучені із зенітних ракетних військових частин Повітряних сил Збройних сил України прилади НВЧ (клістрони) було повернено військовим.
- У лютому стало відомо, що справу закрили за відсутністю складу злочину
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