Росія засудила двох чоловіків за продаж Україні клістронів до ракетного комплексу С-300

Про це розповідає "Бабель" з посиланням на пресслужбу ФСБ.



ФСБ звинуватило чоловіків у передачі клістронів для комплексів С-300 Україні.



Клістрон - це електронна лампа, яка використовується для посилення високочастотного радіосигналу. Клістрони використовуються в приймачах і передавачах комунікаційних і радіолокаційних пристроїв.



"Придбане радіоелектронне обладнання Лобов зберігав в підвальному приміщенні свого будинку, де здійснював передпродажну підготовку. Після чого Хачатрян організовував незаконне переміщення клістронів в Україну через жителів російсько-українського прикордоння. Кінцевим одержувачем клістронів виступила державна компанія "Укроборонпром", - заявили в ФСБ.

В березні 2020 року Хачатрян прибув в Росію нібито для чергової закупівлі клістронів і був затриманий.

Обидва засуджені за ст. 275 "державна зрада" і ст. 276 "шпигунство" Кримінального кодексу Росії. Лобова засудили до позбавлення волі на 9 років і 6 місяців, Хачатряна - на 10 років і 5 місяців.

