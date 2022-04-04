Росія завдала кілька ракетних ударів по Миколаєву

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.



"Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані", - написав мер.



Також Олександр Сєнкевич нагадав про заборону публікацій фото та відео з місця події.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про ракетний обстріл Одеси російськими військовими.