Росія завдала кілька ракетних ударів по Миколаєву
Вранці 4 квітня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані", - написав мер.
Також Олександр Сєнкевич нагадав про заборону публікацій фото та відео з місця події.
- Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про ракетний обстріл Одеси російськими військовими.
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