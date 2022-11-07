Росія заявила про "маховик русофобії" у Молдові через розмальовані пам'ятники Потьомкіну та "Скорботній матері"
У Молдові невідомі облили коричневою фарбою гранітну плиту пам'ятника Потьомкіну та зобразили свастику на "Скорботній матері"
Про це повідомило молдовське видання Newsmaker.
Посольство Росії в Молдові засудило осквернення пам'ятника Григорію Потьомкіну біля села Старі Радени та пам'ятника "Скорботна мати" в Єдинцях. Гранітна плита пам'ятника Потьомкіну була облита коричневою фарбою, а на пам'ятнику "Скорботної матері" невідомі зобразили свастику. Російська дипмісія закликала молдавську владу розслідувати інцидент та покарати винних, бо "варварські акти вандалізму щодо меморіальних комплексів перейшли усі рамки здорового глузду"
"Зображення свастики та інших символів фашизму є черговим прикладом спроби розкручування маховика русофобії та героїзації реваншистських настроїв у країні", — заявили в посольстві. А також підкреслили, що вандалізм неприйнятний і є у Росії кримінальним злочином.
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