Росія збільшила експорт нафти морем майже на третину, - ЗМІ

Про це повідомляє Ukrainian Shipping Magazine.

Відомо, що з 1 по 30 квітня Росія експортувала через Чорне та Азовське моря 10,9 млн. тонн нафти, яку перевозили 182 танкери. А вже з 1 по 31 травня загальний обсяг постачання становив не менше 13,9 млн тонн. Загальна кількість танкерів – 199 одиниць.

Таким чином, у травні РФ наростила морський експорт нафти у Чорноморсько-Азовському регіоні на 27,5%.

Попри те, що у постачанні присутня казахська нафта, РФ отримує понад 30% прибутку від цього транспортування, а також митні надходження.

Нагадаємо, Європейська Рада затвердила шостий пакет економічних та персональних санкцій проти Росії та Білорусі. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів із РФ до країн Союзу. Поступова відмова від російської нафти триватиме від шести місяців для сирої нафти, і до восьми місяців для інших нафтопродуктів.

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