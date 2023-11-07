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Росія збільшила виробництво ракет швидше, ніж прогнозували, - ISW

7 листопада, 2023 вiвторок
06:18
Війна з Росією ракета

Експерти Інституту вивчення війни припускають, що росіяни збільшили виробництво своїх високоточних ракет швидше, ніж передбачалося в попередніх прогнозах

Про це йдеться у звіті ISW.

6 листопада речник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький заявив, що російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

Раніше ж, 28 серпня, Скібіцький заявляв, що російські сили мають у резерві 585 ракет великої дальності. Тобто за цей період російські сили збільшили свій ракетний резерв на 285 ракет.

Тоді речник ГУР повідомив, що російським оборонним підприємствам важко виробляти кілька десятків конкретних типів ракет на місяць через дефіцит іноземних комплектуючих, а виготовлення 115 із них в жовтні, вказує на те, що Росія збільшила внутрішнє виробництво ракет швидше, ніж прогнозувалося.

Скібіцький також прокоментував російське виробництво безпілотників 6 листопада, заявивши, що Іран все ще може відправляти в Росію невеликі партії Shahed. Він також заявив, що Росія почала нарощувати вітчизняне виробництво безпілотників Shahed з компонентами з Ірану, в тому числі на заводі в Алабузі, Республіка Татарстан.

Представник української розвідки додав, що прогнозовані російські ракетні та безпілотні удари по українській енергетичній інфраструктурі майбутньої зими, швидше за все, не будуть такими "примітивними", як серія ударів взимку 2022-2023 років.

  • За даними ГУР, у жовтні росіяни випустили близько 115 високоточних ракет із дальністю у понад 350 км. Усього окупанти мають у запасі 870 таких ракет.
Росія
зброя
Технології
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