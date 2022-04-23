Росія зірвала евакуацію з Маріуполя, - радник мера

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.



"Об 11 годині біля ТЦ “Порт-Сіті” зібралось не менш 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів, до маріупольців підїхали російські військові і наказали розходитись, тому що “зараз буде обстріл”. Фактчно, з застосуванням примусу в грубої формі людей було розігнані", - написав він.



За словами Андрющенка, автобуси так і не було подано для погрузки.



"Одночасно з цим, окупанти подали автобуси на точку біля ТЦ “Метро” (200 метрів від узгодженої точки евакуації), почали погрузку. Після погрузки маріупольцям було оглолошено, що “евакуація” буде лише в Докучаєвськ, тобто на окуповану територію", - зазначив радник мера.



Він додав, що права покинути автобус людям не дали.



"У відповідь на запитання, чому так, пролунала відповідь про “націоналісти обстріляли точку евакуації”. Тобто, чергову брехню. Так, черговий раз росіянами було зірвано евакуацію. Нахабно використавши намагання маріупольців повернутись до дому та чесність української армії щодо припинення вогню для організації власних задумів", - підсумував Андрющенко.

З блокадного Маріуполя 23 квітня мала відбутися евакуація людей гуманітарним коридором до Запоріжжя.