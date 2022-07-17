Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання противника в умовах помірного шторму зменшило свій склад з 2 до 1 ВДК, але кількість ракетних кораблів і крилатих ракет типу "Калібр" лишилась у кількості 2 і 16, відповідно", - пишуть у "Півдні".

Українцям наголосили, що загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з неба, і з тимчасово окупованих територій.

17 липня на Херсонщині російські військові силами Ка-52 намагались атакувати українських захисників, але успіху не мали.

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