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Інтерв’ю

Росія зображує українців фашистами, щоб позбавити їх міжнародної підтримки - головний редактор StopFake Федченко

Юрій Фізер
22 лютого, 2023 середа
19:45
Статті Stop Fake

Головний редактор StopFake Євген Федченко в інтерв'ю Юрію Фізеру, ведучому програми "Spotlight Ukraine" на Еспресo, пояснив, чому Росія звинувачує ЗСУ у фейкових злочинах та дегуманізує українську владу

Є численні повідомлення про використання російськими солдатами забороненої зброї. З якою метою Кремль звинувачує Україну в тому, що насправді робить Росія? Це спроба відволікти аудиторію чи є інша мета?

З одного боку, я думаю, що відповідь полягає в тому, що вони дійсно хочуть дискредитувати Україну і українські Збройні сили. З іншого боку, вони просто повторюють свою власну практику, тому що насправді російські збройні сили багато разів використовували ті види зброї, які заборонені міжнародним правом, і, звинувачуючи Україну, вони, як я вже сказав, просто повторюють те, що вони зазвичай роблять. Вони хочуть використати будь-яку можливість для дискредитації українських Збройних сил. Вони також активно поширюють фейки про використання Україною хімічної та біологічної зброї і навіть про підготовку ядерної зброї як передумови для початку повномасштабного вторгнення в Україну. Отже, вони просто хочуть використати цю зброю масового знищення як спосіб поширення страху, щоб переконатися, що люди в усьому світі сприймають Україну як загрозу. 

 

Але чи вдається це росіянам?

Це залежить від регіону. Якщо говорити про країни глобальної Півночі, то там пропагандисти поки що не дуже досягли успіху через дуже велику кампанію фактчекерів, які роками намагаються пояснити і виправити всі ці фейки. Крім того, у них дуже критичний рівень сприйняття риторики Кремля, а Кремль і його дезінформаційна машина повністю дискредитовані, і їм ніхто не вірить. З іншого боку, ми маємо іншу ситуацію в країнах глобального Півдня, де ми все ще знаходимо багато аудиторій, які намагаються вірити хоча б частково в те, що поширює Кремль, і це саме той регіон, де Україні потрібно приділяти багато уваги і намагатися говорити з місцевими ЗМІ та місцевими політиками, щоб пояснити всі ці гріхи, а також намагатися організувати кампанію, яка б довела нашу точку зору і також розвінчала дезінформацію. 

 

Чого хоче досягти Росія, поширюючи новини про нібито провальну посівну кампанію в Україні?

Я думаю, що є дві потенційні аудиторії для цього наративу. Перша - всередині України, щоб знову посіяти страх в інших країнах, що через це Україна може зіткнутися з продовольчими проблемами в майбутньому. З іншого боку, вони чітко звинувачують міжнародні угоди, яких Україна досягла і виконує, постачаючи надлишки продовольства на міжнародні ринки, в тому числі в країни Південного Сходу. Таким чином, вони хочуть достукатися і до цих країн, щоб у майбутньому знову звинуватити Україну в нестачі продовольства, як вони це роблять зараз. Тож щоразу, коли ми бачимо новини про нестачу продовольства в країнах збуту, Росія намагається звинуватити в цьому Україну, а не російську агресію проти України. І знову російська дезінформація намагається повністю перебільшити продовольчу кризу як один з побічних ефектів агресії проти України.

 

І останнє запитання: як стратегія дегуманізації українського уряду допомагає Росії в інформаційній війні?

Це не новий підхід. Вони роблять це з 2014 року або навіть раніше. Вони дійсно дуже багато працювали над тим, щоб поширити це серед різних аудиторій, щоб переконатися, що українці дійсно виглядають абсолютно дегуманізованими, що вони не отримають жодної підтримки від союзників і партнерів, що Україна не зможе отримати жодних поставок зброї, жодної фінансової чи моральної підтримки, тому що образ українців як фашистів, які прийшли до влади в результаті державного перевороту, які здійснюють нібито геноцид проти місцевого населення, та інші історії, які вони сконструювали. Все це разом працювало на те, щоб продемонструвати, що українці не є справжніми людьми і не повинні отримувати жодної реальної підтримки, що і було головною метою цієї кампанії.

Україна
Росія
війна з Росією
російські фейки
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