Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія зараз починає трюки навколо зернової угоди, щоби або її зірвати, або намагатися виторговувати все більше. У Москві розуміють, що для нас з економічної точки зору і для Заходу експорт зерна важливий", - зазначив Клімкін.

Дипломат додав, що Путін лякає Європу новим міграційним потоком.

"Якби Росія хотіла, щоб домовленість працювала 120 днів, як то передбачено, цьому нічого б не заважало. Тепер же Путін лякає Захід, передусім Європу, новим міграційним потоком", - зауважив Павло Клімкін.

26 липня під час візиту до Конго Сергій Лавров заявив, що угода про експорт українського зерна не передбачає припинення Росією повномасштабного вторгнення в Україну.

29 липня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у морських портах Одеса та Чорноморськ уже завантажено зерном 17 суден, із них 10 - уже готові до відправлення.

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