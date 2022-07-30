Росія зриватиме зернову угоду, адже експорт є важливим для України й Заходу, - Павло Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що країна-агресорка Росія буде намагатися зірвати угоду щодо експорту зерна з українських портів, адже це важливо для України та Заходу
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Росія зараз починає трюки навколо зернової угоди, щоби або її зірвати, або намагатися виторговувати все більше. У Москві розуміють, що для нас з економічної точки зору і для Заходу експорт зерна важливий", - зазначив Клімкін.
Дипломат додав, що Путін лякає Європу новим міграційним потоком.
"Якби Росія хотіла, щоб домовленість працювала 120 днів, як то передбачено, цьому нічого б не заважало. Тепер же Путін лякає Захід, передусім Європу, новим міграційним потоком", - зауважив Павло Клімкін.
- 26 липня під час візиту до Конго Сергій Лавров заявив, що угода про експорт українського зерна не передбачає припинення Росією повномасштабного вторгнення в Україну.
- 29 липня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у морських портах Одеса та Чорноморськ уже завантажено зерном 17 суден, із них 10 - уже готові до відправлення.
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